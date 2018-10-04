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04.10.18 / 14:43 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В Петербурге умер экс-глава ГУВД Аркадий Крамарев

О времени и месте похорон сообщат позже

фото: vk.com

Бывший начальник ГУВД Петербурга Аркадий Крамарев умер в возрасте 80 лет. Об этом в четверг  сообщили в Отдельском казачьем обществе «Казачья стража», в котором Крамарев был почетным атаманом.

Сообщается, что смерть наступила в 10:20 в четверг. О времени и месте похорон сообщат позже.

Отметим, Аркадий Крамарев стал руководителем регионального ГУВД в 1990 году. До этого он 30 лет служил в милиции. С 1994 года Крамарева трижды избирали депутатом ЗакСа города. Также Крамарев занимал посты в городской организации казаков.

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