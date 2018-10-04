В Латвии вновь начнут производить автомобили марки РАФ Будут выпускать микроавтобусы на электрической тяге и небольшие троллейбусы

В Латвии собираются возродить производство автомобилей марки РАФ. Об этом в четверг сообщает «Российская газета» со ссылкой на директора «Вильнюсской автомобильной компании» Кирилла Шумейко.

Выпуском будет заниматься зарегистрированное в августе предприятие SIA «Rigas Autobusu Fabrika, RAF». Там будут производить городские микроавтобусы на электрической тяге и небольшие троллейбусы, которые будут подзаряжаться от городской контактной сети и иметь собственный запас хода на аккумуляторах.

Напомним, фабрика РАФ работала в Латвии с 1949 года, а в 1998 году ее закрыли в связи с банкротством. Предприятие выпускало автобусы и микроавтобусы, самой популярной моделью из которых был РАФ-2203 «Латвия». Эти автомобили стали первыми в Советском Союзе маршрутными такси. Также на базе этой модели создавались кареты скорой помощи, которые работали по всему СССР.