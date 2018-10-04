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04.10.18 / 18:36 Новости / Петербург и Ленобласть / Политика

Нового врио губернатора Петербурга Беглова представят Смольному в пятницу

Около 10 утра

Нового временно исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова представят чиновникам Смольного в пятницу. Об этом в администрации Петербурга сообщили в четверг.

Официальная церемония пройдет около 10 часов утра в актовом зале Смольного. Новый временно исполняющий обязанности губернатора выступит с программной речью и поприветствует подчиненных.

Напомним, отставка Георгия Полтавченко случилась накануне. Вслед за ним полномочия сложило и правительство города. Теперь все члены правительства получили приставку «исполняющий обязанности».

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