Все новости

04.10.18 / 19:20 Новости / Россия и мир / Экономика

Московская биржа закрылась в минусе

Индекс МосБиржи - 2 465,03, РТС - 1 160,76

Фото АБН

Торги на Московской бирже в четверг закрылись в красной зоне. Индекс МосБиржи упал на 1,16% и составил 2 465,03 пунктов, а индекс РТС уменьшился на 2,95% до 1 160,76 пунктов.

Анна Бодрова, старший аналитик «Альпари» отмечает, что после дня рекордов на российский фондовый рынок снова пришла коррекция. Индекс МосБиржи заметно отошел от своих пиков и вернулся к 2460 пунктам. Если внешний фон не будет ухудшаться в ближайшие часы, в пятницу рублевый индикатор проторгуется в границах 2450-2470 пунктов. Однако если настроения инвесторов останутся столь же мрачными не исключено скольжение к промежуточной поддержке на 2445 пунктов, а оттуда к 2400 пунктам ничто рынок сдерживать не будет.

Индекс РТС падает еще более активно, отмечает Бодрова. Он возвращается в среднесрочный коридор 1150-1190 пунктов.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

112 SQL queries done. Page generation took 0,135 seconds.