Московская биржа закрылась в минусе Индекс МосБиржи - 2 465,03, РТС - 1 160,76

Торги на Московской бирже в четверг закрылись в красной зоне. Индекс МосБиржи упал на 1,16% и составил 2 465,03 пунктов, а индекс РТС уменьшился на 2,95% до 1 160,76 пунктов.

Анна Бодрова, старший аналитик «Альпари» отмечает, что после дня рекордов на российский фондовый рынок снова пришла коррекция. Индекс МосБиржи заметно отошел от своих пиков и вернулся к 2460 пунктам. Если внешний фон не будет ухудшаться в ближайшие часы, в пятницу рублевый индикатор проторгуется в границах 2450-2470 пунктов. Однако если настроения инвесторов останутся столь же мрачными не исключено скольжение к промежуточной поддержке на 2445 пунктов, а оттуда к 2400 пунктам ничто рынок сдерживать не будет.

Индекс РТС падает еще более активно, отмечает Бодрова. Он возвращается в среднесрочный коридор 1150-1190 пунктов.