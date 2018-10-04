Биржевой курс доллара впервые с 19 сентября превысил 67 рублей Евро стоит 77 рублей

Курс доллара на Московской бирже превысил отметку в 67 рублей – это максимальное значение с 19 сентября. Об этом в четверг свидетельствуют данные торгов биржи.

По фиксингу на 21:31 доллар торгуется за 67,01 рублей. Курс евро также растет и составляет 77,06 рублей.

Добавим, Центробанк повысил официальные курсы валют на пятницу. Курс доллара выростет на 78,71 копейку, а евро – на 31,52 копейки. Стоимость доллара составит 66,2115 рублей. Европейская валюта выросла до 76,0505 рублей.