Правительство России выделило 9,8 млрд рублей на закупку самолетов SSJ 100 Для региональных авиаперевозок

Правительство России выделило 9,8 млрд рублей на закупку самолетов Sukhoi Superjet 100. Соответствующее постановление опубликовано в четверг на сайте ведомства.

Средства получит РАО «Государственная транспортная лизинговая компания». Организация должна будет передать приобретенные самолеты в лизинг российским компаниям, которые осуществляют перевозки на региональных авиалиниях. Самолеты поставят в 2018-2019 годах.

Отметим, ранее самолеты SSJ 100 решил закупить «Аэрофлот». Авиакомпания планировала заказать 100 самолетов. Самолеты предполагалось приобрести в рамках новой стратегии. Она предусматривает создание нескольких региональных узловых аэропортов.