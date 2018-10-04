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04.10.18 / 08:23 Новости / Россия и мир / Экономика

Правительство России выделило 9,8 млрд рублей на закупку самолетов SSJ 100

Для региональных авиаперевозок

Правительство России выделило 9,8 млрд рублей на закупку самолетов Sukhoi Superjet 100. Соответствующее постановление опубликовано в четверг на сайте ведомства.

Средства получит РАО «Государственная транспортная лизинговая компания». Организация должна будет передать приобретенные самолеты в лизинг российским компаниям, которые осуществляют перевозки на региональных авиалиниях. Самолеты поставят в 2018-2019 годах.

Отметим, ранее самолеты SSJ 100 решил закупить «Аэрофлот». Авиакомпания планировала заказать 100 самолетов. Самолеты предполагалось приобрести в рамках новой стратегии. Она предусматривает создание нескольких региональных узловых аэропортов.

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