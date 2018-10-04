Дмитриева о поддержке Навального: Я с ним согласна Пойдет на выборы со своей программой, которую разрабатывала много лет

Оксана Дмитриева прокомментировала слова оппозиционера Алексея Навального, о том, что надо требовать ее допуска к участию в выборах. За комментарием АБН обратился к ней в четверг.

«Я с ним согласна. Ситуация в Петербурге, когда кандидат от власти проигрывает спарринг-партнеру на волне протеста, не должна устроить Петербург. Нам не нужен спарринг-партнер во главе города или губернатор, который выглядит как анекдот (я имею в виду Ксению Собчак). Должен быть кандидат реальный, который может а) победить б) руководить», — сказала Дмитриева.

Говоря о возможности тактического союза с Навальным, его штабами или включении каких-либо пунктов его программы в свою, Дмитриева заметила, что пойдет на выборы со своей программой, которую разрабатывала много лет. Говоря же о составе команды, то отбирать в нее Дмитриева обещает не по партийному, а по профессиональному принципу. «Деградация государственного менеджмента в Петербурге достигла крайних значений. По некоторым позициям, например, в Петербурге вообще нет специалистов, которые с ходу могли бы включить в работу, например, нет кандидата в вице-губернаторы по финансам», — отметила она.

Напомним, ранее оппозиционер Алексей Навальный призвал требовать допуска депутата Законодательного собрания Петербурга Оксаны Дмитриевой на выборы губернатора города. «Если Дмитриева участвует, тогда это действительно будут выборы», — заявил политик.

Отставка губернатора Георгия Полтавченко произошла накануне. Новым временно исполняющим обязанности стал полпред президента в СЗФО Александр Беглов.

Выборы губернатора Петербурга назначены на сентябрь 2019 года.