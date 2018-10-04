Все новости

04.10.18 / 14:32 Новости / Петербург и Ленобласть

Градсовет Петербурга проголосовал за проект нового музея Достоевского

С расширением на близлежащий сквер

Градостроительный совет Петербурга проголосовал за концепцию расширения литературно-мемориального музея Достоевского. Заседание совета прошло накануне, результаты голосования стали известны в четверг.

По данным «Фонтанки», «за» было отдано 13 голосов, еще пятеро членов совета были против проекта. При этом некоторые архитекторы ушли до начала голосования.

Отметим, о том, как накануне во время обсуждения самую радикальную позицию против музея озвучивали градозащитники из ВООПиИК. Градозащитное сообщество подчеркнуло, что считает новый музей вторжением в Петербург Достоевского. В остальном архитекторы оценивали концепцию музея положительно. Коллега автора проекта Евгения Герасимова, архитектор Никита Явейн высказал небольшое замечание против излишнего использования стекла на фасаде. Неделю назад в Петербурге также прошли общественные слушания по проекту. Теперь концепции предстоят слушания в Совете по сохранению культурного наследия.

Концепцию расширения музея Достоевского готовят к 2021 году. Строительство будет осуществляться на средства благотворительного фонда «Петербург Достоевского». Новое здание, как предполагается, займет последний сквер в Кузнечном переулке. В этой пристройке планируется разместить современный театральный зал, библиотечные, выставочные, лекционные пространства. На крыше здания появится терраса.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

112 SQL queries done. Page generation took 0,145 seconds.