Градсовет Петербурга проголосовал за проект нового музея Достоевского С расширением на близлежащий сквер

Градостроительный совет Петербурга проголосовал за концепцию расширения литературно-мемориального музея Достоевского. Заседание совета прошло накануне, результаты голосования стали известны в четверг.

По данным «Фонтанки», «за» было отдано 13 голосов, еще пятеро членов совета были против проекта. При этом некоторые архитекторы ушли до начала голосования.

Отметим, о том, как накануне во время обсуждения самую радикальную позицию против музея озвучивали градозащитники из ВООПиИК. Градозащитное сообщество подчеркнуло, что считает новый музей вторжением в Петербург Достоевского. В остальном архитекторы оценивали концепцию музея положительно. Коллега автора проекта Евгения Герасимова, архитектор Никита Явейн высказал небольшое замечание против излишнего использования стекла на фасаде. Неделю назад в Петербурге также прошли общественные слушания по проекту. Теперь концепции предстоят слушания в Совете по сохранению культурного наследия.

Концепцию расширения музея Достоевского готовят к 2021 году. Строительство будет осуществляться на средства благотворительного фонда «Петербург Достоевского». Новое здание, как предполагается, займет последний сквер в Кузнечном переулке. В этой пристройке планируется разместить современный театральный зал, библиотечные, выставочные, лекционные пространства. На крыше здания появится терраса.