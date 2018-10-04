Губернатор Ленобласти пожелал удачи Полтавченко на новом месте «Мы не прощаемся»

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко пожелал удачи бывшему губернатору Петербурга Георгию Полтавченко на новом месте. Соответствующее заявление Дрозденко сделал в среду вечером.

Он отметил, что всегда находил с Полтавченко решения по важным для Петербурга и Ленобласти вопросам. Дрозденко выразил уверенность в успехе Полтавченко на новом месте работы и сообщил о готовности работать с ним в новом качества. «Мы не прощаемся», — заявил глава Ленобласти.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин предложил Полтавченко должность главы Объединенной судостроительной корпорации. Исполняющим обязанности главы города назначен Александр Беглов. Уход Полтавченко также прокомментировал спикер Законодательного Собрания Петербурга Вячеслав Макаров. АБН вспомнил, чем запомнился Полтавченко на посту губернатора.