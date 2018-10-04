Все новости

04.10.18 / 18:57 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В Петербурге показали логотип-победитель голосования в конкурсе к 300-летию Невского проспекта

Больше всего голосов набрала имитация логотипа под табличку с названием улицы

Фото fresher.ru

В Петербурге подвели итоги голосования, посвященного выбору логотипа к 300-летнему юбилею Невского проспекта. Об этом в Смольном сообщили в четверг.

Победил логотип, идея которого заключалась в стилизации под табличку с названием улицы. Второе место занял вариант, который представлял узнаваемые памятники и доминанты Невского проспекта на одной картинке. Третье место досталось варианту, на котором изображены окна зданий Невского проспекта.

 

Напомним, голосование началось 18 сентября. На выбор были представлены эскизы 10 логотипов.


Юбилей Невского проспекта отмечается 13 октября. В 2018 году главной магистрали города исполняется 300 лет. По указу Петра I от 2 октября (по старому стилю) 1718 года было открыто сквозное движение от Адмиралтейства до Александро-Невской лавры.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

114 SQL queries done. Page generation took 0,144 seconds.