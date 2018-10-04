В Петербурге показали логотип-победитель голосования в конкурсе к 300-летию Невского проспекта Больше всего голосов набрала имитация логотипа под табличку с названием улицы

В Петербурге подвели итоги голосования, посвященного выбору логотипа к 300-летнему юбилею Невского проспекта. Об этом в Смольном сообщили в четверг.

Победил логотип, идея которого заключалась в стилизации под табличку с названием улицы. Второе место занял вариант, который представлял узнаваемые памятники и доминанты Невского проспекта на одной картинке. Третье место досталось варианту, на котором изображены окна зданий Невского проспекта.

Напомним, голосование началось 18 сентября. На выбор были представлены эскизы 10 логотипов.





Юбилей Невского проспекта отмечается 13 октября. В 2018 году главной магистрали города исполняется 300 лет. По указу Петра I от 2 октября (по старому стилю) 1718 года было открыто сквозное движение от Адмиралтейства до Александро-Невской лавры.