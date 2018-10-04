«Мегафон» завершил делистинг с Лондонской биржи Торги бумагами «Мегафона» остановятся с открытия биржи 5 октября

Лондонская фондовая биржа аннулировала листинг компании «Мегафон» и допуск к торгам ее GDR. Об этом в компании сообщили в четверг.

Торги бумагами «Мегафона» остановятся с открытия биржи 5 октября. Заявки в управление Великобритании по листингу и Лондонскую биржу на аннулирование листинга и допуска к торгам глобальных депозитарных расписок «Мегафон» подавал в сентябре. Ранее совет директоров компании одобрил делистинг акций с Лондонской биржи. Оператор планировал выкупить 20,8% бумаг у миноритариев за $1,2 млрд.

Отметим, основной акционер компании «Мегафон» — холдинг USM Алишера Усманова. Он контролирует более половины всех акций компании. Летом сообщалось, что холдинг переводит основные активы группы USM в российскую юрисдикцию в рамках деофшоризации. Документы о передачи акций «Мегафона» российскому ООО «Холдинговая компания ЮСМ» уже подписаны.