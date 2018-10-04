Навальный призвал требовать допуска Оксаны Дмитриевой на выборы губернатора Петербурга

Оппозиционер Алексей Навальный призвал требовать допуска депутата Законодательного собрания Петербурга Оксаны Дмитриевой на выборы губернатора города, которые состоятся в сентябре следующего года. Об этом Навальный написал в своем «твиттере» в четверг.
Навальный напомнил, что на прошлые выборы губернатора Дмитриеву не допустили. «Если Дмитриева участвует, тогда это действительно будут выборы», — написал политик.
На прошлые выборы губернатора Санкт-Петербурга не была допущена Оксана Дмитриева. Она бы легко победила бестолкового Полтавченко. А в этот раз она победит Беглова. Надо требовать допуска Дмитриевой на выборы.
— Alexey Navalny (@navalny) 4 октября 2018 г.
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Напомним, накануне Георгий Полтавченко ушел в отставку с поста губернатора Петербурга. На его место временно исполняющим обязанности назначили полпреда президента в СЗФО Александра Беглова.
В 2014 году Оксане Дмитриевой не удалось пройти муниципальный фильтр, равный 156 голосам мундепов. В результате победы на выборах Полтавченко набрал почти 80%.
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