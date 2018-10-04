Навальный призвал требовать допуска Оксаны Дмитриевой на выборы губернатора Петербурга «Если Дмитриева участвует, тогда это действительно будут выборы»

Оппозиционер Алексей Навальный призвал требовать допуска депутата Законодательного собрания Петербурга Оксаны Дмитриевой на выборы губернатора города, которые состоятся в сентябре следующего года. Об этом Навальный написал в своем «твиттере» в четверг.

Навальный напомнил, что на прошлые выборы губернатора Дмитриеву не допустили. «Если Дмитриева участвует, тогда это действительно будут выборы», — написал политик.

На прошлые выборы губернатора Санкт-Петербурга не была допущена Оксана Дмитриева. Она бы легко победила бестолкового Полтавченко. А в этот раз она победит Беглова. Надо требовать допуска Дмитриевой на выборы. — Alexey Navalny (@navalny) 4 октября 2018 г.

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Напомним, накануне Георгий Полтавченко ушел в отставку с поста губернатора Петербурга. На его место временно исполняющим обязанности назначили полпреда президента в СЗФО Александра Беглова.

В 2014 году Оксане Дмитриевой не удалось пройти муниципальный фильтр, равный 156 голосам мундепов. В результате победы на выборах Полтавченко набрал почти 80%.