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04.10.18 / 13:27 Новости / Россия и мир

Содержащееся в виноградной кожуре вещество защищает от рака легких

Если вводить его назально

Исследователи Женевского университета в Швейцарии выяснили, что естественный антибиотик ресвератрол, содержащийся в виноградной кожуре, способен защитить от рака легких. Об этом в среду сообщили в EurekAlert.

При этом вещество дает эффект при профилактике рака только при введении его в организм назальным путем. Предыдущие исследования ресвератрола показали, что при введении вещества оральным путем оно не показывает своей эффективности относительно легких, зато предупреждает рак желудочно-кишечного тракта.

Напомним, 1 октября за работы в области терапии рака американский ученый Джеймс Эллисон и японский ученый Таусуку Хондзё получили Нобелевскую премию по медицине и физиологии. Эллисон исследовал белок, который участвует в работе иммунной системы и помогает ей бороться с раковыми клетками. Также в области иммунологии работает и Хондзё. Вместе они разработали новый вид терапии меланомы и некоторых других видов рака. Их открытия слегли в основу препаратов на базе антител, связывающихся с белками на поверхности лимфоцитов или раковых клеток.

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