Все новости

04.10.18 / 17:54 Мнения и аналитика / Новости / Россия и мир / Экономика

Аналитики: Укрепление рубля откладывается до второй половины октября

Благодаря ценам на нефть

Коллаж АБН

Укрепление рубля откладывается до второй половины октября. Таким мнением в четверг поделились главный экономист «Альфа-банка» Наталья Орлова и директор по операциям на валютном рынке банка Александр Красный.

«Растущие цены на нефть выглядят достаточным фактором, чтобы рассчитывать на укрепление рубля во второй половине октября», — отмечают аналитики. Они также подчеркнули, что на рост курса повлияли меры ЦБ по стабилизации валютного рынка и налоговый период. «Однако, как мы и ожидали, окончание налоговых платежей сократило предложение валюты на рынке и привело к ослаблению курса до 65,8 рубля за доллар. Интерес иностранных инвесторов к российскому рынку остается слабым – об этом говорит как ослабление почти всех валют развивающихся рынков, так и не слишком удачный выход Минфина на рынок ОФЗ», — сообщили эксперты.

Напомним, цены на нефть марки Brent возобновили рост после коррекции до уровня $84 за баррель. В среду цены на нефть достигали отметки $86,7 за баррель. Аналитики отмечают, что важным событием для рынка нефти будет заседание ОПЕК в начале декабря.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

111 SQL queries done. Page generation took 0,143 seconds.