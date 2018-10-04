Аналитики: Укрепление рубля откладывается до второй половины октября Благодаря ценам на нефть

Укрепление рубля откладывается до второй половины октября. Таким мнением в четверг поделились главный экономист «Альфа-банка» Наталья Орлова и директор по операциям на валютном рынке банка Александр Красный.

«Растущие цены на нефть выглядят достаточным фактором, чтобы рассчитывать на укрепление рубля во второй половине октября», — отмечают аналитики. Они также подчеркнули, что на рост курса повлияли меры ЦБ по стабилизации валютного рынка и налоговый период. «Однако, как мы и ожидали, окончание налоговых платежей сократило предложение валюты на рынке и привело к ослаблению курса до 65,8 рубля за доллар. Интерес иностранных инвесторов к российскому рынку остается слабым – об этом говорит как ослабление почти всех валют развивающихся рынков, так и не слишком удачный выход Минфина на рынок ОФЗ», — сообщили эксперты.

Напомним, цены на нефть марки Brent возобновили рост после коррекции до уровня $84 за баррель. В среду цены на нефть достигали отметки $86,7 за баррель. Аналитики отмечают, что важным событием для рынка нефти будет заседание ОПЕК в начале декабря.