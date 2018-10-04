В Петербурге трамваи № 6 и № 40 изменят маршруты на следующей неделе Из-за дорожных работ

В Петербурге трамваи № 6 и № 40 изменят маршруты на следующей неделе. Об этом в четверг сообщил ГУП «Горэлектротранс».

Движение трамваев прекратится по Среднему проспекту В.О от 8-й и 9-й линий до 10-й и 11-й линий В.О. Это произойдет с 01:30 часов 8 октября до 05:00 часов 13 октября. Причина – дорожные работы.

Трамвай №6 будет ходить от конечной станции на улице Кораблестроителей по действующей трассе до 19-й линии В.О. Трамвай №40 пройдет от конечной «Тихорецкий проспект» до улицы Куйбышева, а затем по Сампсониевскому мосту, Финляндскому проспекту, Большому Сампсониевскому проспекту, Боткинской улице. После этого трамвай перейдет на улицу Академика Лебедева, пойдет по улице Комсомола до станции «Площадь Ленина». Обратно трамвай будет двигаться по Боткинской улице.

Напомним, движение по 8-й линии В.О. у дома 311 ограничено с 1 октября. Проезд будет затруднен до 14 июля следующего года. Добавим, накануне «Горэлектротранс» объявил закупку низкопольных троллейбусов с автономным ходом. Максимальная стоимость закупки составляет 204,9 млн рублей.