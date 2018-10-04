УФАС Петербурга обнаружило нарушения в конкурсе на строительство дорог на намыве В.О. На 78 млн рублей

Управление федеральной антимонопольной службы Петербурга признало нарушения в конкурсе на строительство улично-дорожной сети на намывных территориях Васильевского острова (I этап). Об этом в УФАС сообщили в четверг.

Конкурс устраивал комитет по госзаказу. Начальная (максимальная) цена контракта составляет порядка 78 млн рублей. Теперь комитет должен внести изменения в конкурсную документацию и продлить сроки проведения конкурса.

Комиссия УФАС установила, что для оценки заявок по критерию «Деловая репутация участника закупки» заказчик требует наличие сертификата, выданного в соответствии с определенным ГОСТом. Это нарушает п.9 ч.1 ст.50 Закона о контрактной системе и противоречит принципам прозрачности и добросовестности.

Напомним, конкурс был объявлен в начале сентября. Срок работ по конкурсу на инженерные изыскания и разработку проекта – ноябрь 2019 года. Всего нужно построить 14 дорог.