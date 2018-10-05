Беглов: Прежде всего займусь вопросами ЖКХ Он намерен усилить работу дежурной службы по ликвидации аварий

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов назвал своей первоочередной задачей решение вопросов ЖКХ. Об этом он в пятницу сообщил в интервью телеканалу «Россия 24».

Беглов сказал, что петербуржцы должны получать качественные коммунальные услуги, так как платят за обслуживание и содержание домов. Он отметил, что собирается, в частности, усилить работу дежурной службы по ликвидации аварий.

Напомним, в пятницу утром в Смольном состоялась встреча, в ходе которой бывший губернатор города Георгий Полтавченко представил администрации своего преемника Александра Беглова. При этом Полтавченко отметил его деловые качества и опыт, выразив готовность проголосовать за Беглова на предстоящих выборах, если тот решит в них участвовать. Отметим, выборы губернатора Петербурга состоятся 8 сентября 2019 года.