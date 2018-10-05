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05.10.18 / 11:16 Новости / Петербург и Ленобласть / Политика

Беглов оставил работать всех членов правительства Петербурга

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов оставил работать всех членов городского правительства. Об это он заявил в пятницу, передает корреспондент АБН.

Обращаясь к своему аппарату и администрации Смольного он сообщил, что просит зачислить всех уволенных Георгием Полтавченко накануне сотрудников обратно в штат. Отметим, увольнение было выплнено согласно Уставу города в связи со сложением полномочий Георгием Полтавченко.

Говоря о планах, Беглов сказал: «Мы начинаем нашу работу с чистого листа, я не собираюсь делать резких движений».

Добавим, Полтавченко охарактеризовал Беглова как человека «слова и дела». «Получил задачку и всегда ее выполняет качественно, с самым высоким результатом», — сказал бывший губернатор. Он ушел с должности в среду. Первое выступление врио губернатора Беглова прошлом накануне, 4 октября.

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