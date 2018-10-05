Московская биржа закрылась в красной зоне Индекс Мосбиржи 2450,90; индекс РТС 1159,33

Торги пятницы на Московской бирже закрылись в красной зоне. Индекс Мосбиржи составил 2450,90 с падением 0,57%, индекс РТС составил 1159,33 со снижением на 0,12%.

Старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова отмечает, что российский фондовый рынок закрывает неделю со смешанными колебаниями. «Индекс Мосбиржи в пятницу к вечеру консолидируется в пределах 2455-2465 пунктов, что смотрится вполне нормальным после взлета на неделе к рекордным пикам. Индекс РТС стабилизировался возле 1165 пунктов, но стоит признать, что техническая картина все ещё допускает возвращение «медведей» к 1145 пунктам», — констатирует аналитик. Рубль реабилитируется и почти полностью отыграл провал четверга. Ему помогли новостное затишье и приостановка укрепления в долларе.