Все новости

05.10.18 / 19:00 Новости / Петербург и Ленобласть / Рынки

Московская биржа закрылась в красной зоне

Индекс Мосбиржи 2450,90; индекс РТС 1159,33

Фото АБН

Торги пятницы на Московской бирже закрылись в красной зоне. Индекс Мосбиржи составил 2450,90 с падением 0,57%, индекс РТС составил 1159,33 со снижением на 0,12%.

Старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова отмечает, что российский фондовый рынок закрывает неделю со смешанными колебаниями. «Индекс Мосбиржи в пятницу к вечеру консолидируется в пределах 2455-2465 пунктов, что смотрится вполне нормальным после взлета на неделе к рекордным пикам. Индекс РТС стабилизировался возле 1165 пунктов, но стоит признать, что техническая картина все ещё допускает возвращение «медведей» к 1145 пунктам», — констатирует аналитик. Рубль реабилитируется и почти полностью отыграл провал четверга. Ему помогли новостное затишье и приостановка укрепления в долларе.

Метки: , , ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

116 SQL queries done. Page generation took 0,149 seconds.