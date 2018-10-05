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05.10.18 / 12:00 Банки / Новости / Россия и мир

Чистый прибыль Сбербанка по РПБУ за январь-сентябрь 2018 года составила 612,7 млрд рублей

В сентябре – 72,1 млрд рублей

Фото АБН

Чистый прибыль Сбербанка по РПБУ за январь-сентябрь текущего года составила 612,7 млрд рублей. Об этом кредитная организация сообщила в пятницу.

Чистая прибыль в сентябре составила 72,1 млрд рублей. При этом, чистая прибыль за девять месяцев до уплаты налогов – 753 млрд рублей.

Чистый процентный доход вырос на 5,2% год к году. Показатель составил 939 млрд рублей. Основная причина роста – увеличение объема работающих активов, заявили в Сбербанке.

Чистый комиссионный доход организации за этот же период увеличился на 22,1% год к году. Он составил 311,7 млрд рублей. Наибольший прирост стабильно дают операции с банковскими картами и эквайринг, а также реализация страховых продуктов и расчетные операции.

При этом, операционные расходы Сбербанка стали больше на 5,1% год к году. На совокупные резервы расходы снизились на 11,8% до 218,7 млрд рублей. Отношение расходов к доходам улучшилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года с 30,0% до 28,5%.

Добавим, ранее Сбербанк рассказал о тратах своих клиентов в поездках за границу. Всего за лето они потратили около 141,23 млрд рублей. Средняя трата одного человека – 67 тыс. рублей. Эта сумма не включает в себя расходы на авиаперелеты.

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