В Пушкинском районе Петербурга ограничат движение транспорта из-за пробега С 08:00 до 11:30

В связи с проведением легкоатлетического пробега в Пушкинском районе Петербурга ограничат движение транспорта. Об этом в пятницу сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Движение транспорта будет прекращено с 08:00 до 09:45 по Магазейной ул. на участке от Оранжерейной ул. до Леонтьевской ул. Также с 09:45 до 11:30 поэтапно по ходу движения колонны будут перекрывать участки от Садовой ул. в Павловске (на Фильтровском шоссе) до ул. Вячеслава Шишкова.

Добавим, в Петербурге до июля следующего года ограничили движение по 8 линии Васильевского острова. Ограничения вступили в силу 1 октября и продолжатся до 14 июля.. Движение транспорта будет ограничено возле дома №11.