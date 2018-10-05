Австралийский автопроизводитель Holden представил электрический виртуальный гиперкар Чтобы побить рекорд австралийского трека

Австралийский автопроизводитель Holden показал виртуальный гиперкар Time Attack Concept. Его разработали в честь 50-летней годовщины со дня первой победы марки в гонке Bathurst, сообщили в компании в пятницу.

Концепт-кар создали силами подразделений GM Holden Design и Engineering. Holden Time Attack построят вокруг карбонового монокока с сотовым сердечником из целлюлозы. Днище сделают полностью плоским с приспособлениями для снижения аэродинамического сопротивления, пишет издание «Мотор».

Гиперкар оснастят четырьмя 2150-киловаттными электромоторами. Питаться они будут от графенового аккумулятора емкостью 25 кВт/ч. Также Holden Time Attack укомплектуют четырьмя электрическими агрегатами, которые в сумме выдают 1360 лошадиных сил и 3240 Нм крутящего момента. Гиперкар способен набирать 100 км/ч за 1,25 секунды, а его максимальная скорость составляет 480 км/ч. В компании намерены сделать так, чтобы гиперкар побил рекорд австралийского трека и прошел дистанцию в 1 тыс. км быстрее, чем за полторы минуты.

Напомним, ранее Audi представила полностью электрический концепт-кар Audi PB18 e-tron. Ряд деталей Audi PB18 e-tron роднит автомобиль с другим концепт-каром бренда – Audi Aicon. Audi PB18 e-tron способен ускоряться до 100 км/ч за две секунды, он имеет облегченный до 1,5 тыс. кг кузов и три электромотора общей мощностью 680 лошадиных сил. Запас хода автомобиля составляет 500 км с возможностью быстрой подзарядки аккумуляторов за 15 минут.