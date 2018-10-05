Инфляция в сентябре составила 0,2% В годовом выражении – 3,4%

Инфляция в сентябре составила 0,2%. Об этом стало известно в пятницу из данных Росстата.

В годовом выражении рост потребительских цен в сентябре достиг 3,4%. Продовольственные товары в сентябре подешевели в среднем на 0,1%. При этом непродовольственные товары подорожали на 0,4% а услуги – на 0,2%.

Напомним, в сентябре россиян беспокоил рост цен на птицу и мясо. Инфляционные ожидания превысили 10%. Центробанк заявил, что по итогам текущего года инфляция составит 3,8-4,2%. Минфин прогнозирует не более 3,5%.