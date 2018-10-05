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05.10.18 / 20:55 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В Петербурге открылся музей архитектурной керамики

В Петропавловской крепости

В Петербурге открылся музей архитектурной керамики «Керамарх». Церемония открытия прошла в пятницу.

Музей работает в составе Государственного музея истории Петербурга. «Керамарх» открыли при финансовой поддержке «Группы ЛСР».

Постоянная экспозиция музея находится в отреставрированных казематах Государева бастиона Петропавловской крепости. Она содержит более 200 экспонатов, включая изразцовые печи и камины, образцы декора, изразцы Соборной мечети и ряда других знаменитых домов. Среди экспонатов – работы Брюллова, Лидваля, Штакеншнайдера. В музее обещают пополнять коллекцию, в которую также вложились несколько музеев Петербурга и других городов.

Напомним, в этом году музей истории Петербурга отмечает столетие. Он основан как Музей города и урбанистической культуры. Свое нынешнее название музей получил в 1991 году.

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