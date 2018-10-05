«Лукойл» снова обогнал Сбербанк по капитализации Первое место у «Роснефти»

«Лукойл» снова обогнал Сбербанк по капитализации в пятницу. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Капитализация «Лукойла» на 16:51 часов составила 4,26 трлн рублей. Стоимость акции компании выросла на 0,56% до 5018 рублей. Ценные бумаги Сбербанка подешевели на 0,20% до 188,84 рублей за штуку. Капитализация банка составила 4,09 трлн рублей.

Отметим, на первом месте по капитализации среди российских компаний – «Роснефть». Она составила 5,3 трлн рублей. Ранее «Лукойл» обгонял Сбербанк в конце августа, в сентябре кредитная организация вернула себе второе место.