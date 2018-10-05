Mail.ru предложила создать экспертный орган для всесторонней оценки соцсетей на предмет экстремизма Чтобы эксперты «смотрели на материалы глазами пользователя»

Mail.ru Group предложила создать экспертный орган, который проводил бы «квалифицированную экспертизу» материалов, опубликованных в социальных сетях, на предмет экстремизма. Об этом в пятницу сообщил вице-президент компании Владимир Габриелян.

По его словам, в настоящее время эксперты, рассматривающие материалы, которые приносят им следственные органы, априори считают, что публикации экстремистские. Габриелян отметил, что этот орган экспертиз необходимо реформировать. «Чтобы экспертиза смотрела на материалы глазами пользователя, чтобы она понимала, что иногда шутка — это просто шутка», — цитирует ТАСС.

По предложению Mail.ru, в такой орган могли бы войти представители Общественной палаты, правозащитники, а также специалисты, которые определяют вредоносность материалов. Как отметил Габриелян, это позволит давать публикациям «более всестороннюю оценку, чем это делается сейчас».

Помимо этого, компания поддержала разъяснения Верховного суда о необходимости учитывать контекст при рассмотрении дел об экстремизме в соцсетях. Mail.ru предложила амнистировать россиян, которые уже осуждены за действия в интернете.

Ранее президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о частичной декриминализации ст.282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Согласно документу, нарушения, которые были совершены однократно, будут являться административными, передавал «Дождь».