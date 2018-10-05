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05.10.18 / 11:55 Новости / Петербург и Ленобласть

Суд признал незаконной наружную рекламу в Петербурге

Город должен будет вернуть деньги компаниям, а те – демонтировать установленные рекламные конструкции

Девятый арбитражный апелляционный суд признал незаконным конкурс комитета по печати на наружную рекламу в Петербурге. На незаконности торгов настаивала ФАС, она выиграла спор в арбитражном суде в четверг.

Теперь комитет должен будет расторгнуть договоры  и вернуть полученные средства компаниям. Те, в свою очередь, должны демонтировать установленные рекламные конструкции. Ведомство планирует подать кассационную жалобу, передает РБК.

Напомним, в 2017 году на конкурсе были разыграны 8,2 тыс. мест под наружную рекламу в Петербурге. Их общая стоимость составляла почти 10 млрд рублей. Все места поделили на 23 лота, 21 из которых разыграли. Операторы наружной рекламы должны были перечислить в бюджет города 9,8 млрд рублей в течение 10 лет. В настоящее время город уже получил 2 млрд рублей за использование выделенных мест. Рекламные конструкции были установлены на них осенью прошлого года.

 

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