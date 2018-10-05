Алкоголь на заправках и Россия без доллара. Итоги пятницы

Правительство поддержало идею о возврате торговли слабоалкогольными напитками на АЗС. А глава банка ВТБ Андрей Костин назвал полный отказ от доллара утопией. Министр экономического развития Максим Орешкин продолжает говорить о «краткосрочной» волатильности рубля.

Правительство поддержало идею о возврате торговли слабоалкогольными напитками на АЗС. Целью ее является повышение рентабельности нефтяных компаний.

Правительство также предложило обязать нефтяные компании поставлять на нефтеперерабатывающие заводы 17,5% нефти. Предложения по корректировке налогового маневра ждут до 10 октября.

Глава банка ВТБ Андрей Костин назвал полный отказ от доллара утопией. «Пугать народ» полным уходом от доллара нельзя, доллары в России никто запрещать не будет, сказал он.

В то же время министр экономического развития Максим Орешкин сообщил о «краткосрочной» волатильности рубля. МЭР не меняет долгосрочные валютные прогнозы.

А министр финансов Антон Силуанов заявил о возможности присоединения России к европейскому аналогу SWIFT. Он уточнил, что это будет выходом из вводимых США ограничений на деятельность предприятий и финансовых институтов.