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05.10.18 / 20:39 Банки / Новости / Россия и мир / Финансы

Отток валютных капиталов Сбербанка в сентябре составил $900 млн

Против $1,2 млрд в августе

Отток валютных капиталов Сбербанка в сентябре составил $900 млн. Об этом в банке сообщили в пятницу.

Объем рублевых вкладов сократился на 46 млрд рублей. При этом отток валютных вкладов сократился по сравнению с августом, когда из Сбербанка забрали $1,2 млрд.

Напомним, тогда Сбербанк прокомментировал, что отток валюты является управляемой эволюцией баланса банка. В сентябре отток вкладов происходил на фоне заявлений главы ВТБ Андрея Костина, который говорил о возможном переводе долларовых вкладов ВТБ в рублевые в случае негативного развития сценария с санкциями США. В ЦБ возможность принудительной конвертации вкладов отрицают.

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