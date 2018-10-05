Отток валютных капиталов Сбербанка в сентябре составил $900 млн Против $1,2 млрд в августе

Отток валютных капиталов Сбербанка в сентябре составил $900 млн. Об этом в банке сообщили в пятницу.

Объем рублевых вкладов сократился на 46 млрд рублей. При этом отток валютных вкладов сократился по сравнению с августом, когда из Сбербанка забрали $1,2 млрд.

Напомним, тогда Сбербанк прокомментировал, что отток валюты является управляемой эволюцией баланса банка. В сентябре отток вкладов происходил на фоне заявлений главы ВТБ Андрея Костина, который говорил о возможном переводе долларовых вкладов ВТБ в рублевые в случае негативного развития сценария с санкциями США. В ЦБ возможность принудительной конвертации вкладов отрицают.