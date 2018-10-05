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05.10.18 / 11:10 Новости / Петербург и Ленобласть / Политика

Полтавченко представил администрации нового врио

Депутатов не позвали

Фото АБН

Экс-губернатор Петербурга Георгий Полтавченко представил администрации города своего преемника Александра Беглова. Встреча состоялась в Смольном в пятницу, передаёт корреспондент АБН.

Полтавченко отметил деловые качества и опыт Беглова. «Он человек дела. Слова и дела. Дал слово и держит. Получил задачку и всегда ее выполняет качественно, с самым высоким результатом», — сказал Полтавченко. «Александр Дмитриевич не допустит никаких клоунад, буффонад в городе, который не терпит шумихи и трескотни», — выразил уверенность Полтавченко. Он назвал Беглова человеком традиционных моральных взглядов — «с этим городу повезло».

Сам Полтавченко сказал, что годы губернаторства «пролетели как один миг для меня. И для меня это счастье. Все эти годы я служил нашему любимому городу […] И все эти годы вы были для меня соратниками и партнерами, я всегда чувствовал вашу поддержку и плечо». По мнению экс-губернатора, его администрации удалось многое сделать. «Об этом говорят и цифры, но говорят и площади, и вся красота, что нас окружает […] Все это благодаря честной добросовестной службе вас и ваших коллег, подчиненных», — сказал Полтавченко. он выразил надежду, что эти тенденции будут продолжаться и при новом руководителе — Александре Беглове.

Отметим, церемония состоялась в Смольном в пятницу. При этом депутатов на мероприятие не позвали.

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