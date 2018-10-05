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05.10.18 / 16:51 Новости / Петербург и Ленобласть

В Петербурге появился прокат самокатов

Пока ведется монтаж, станции начнут работать в ближайшее время

фото: vk.com/velosipedization

В центре Петербурга появились станции для проката самокатов. Они появились у метро «Гостиный двор» и «Сенная площадь», у  Эрмитажа и рядом с Марсовым полем, сообщает в пятницу «Петербургский дневник» со ссылкой на сервис Samocat Sharing.

Пока самокаты недоступны для проката, ведутся работы по монтажу станций. В сервисе пообещали, что станции начнут работать в ближайшее время. Также сообщается, что пока для проката доступны только механические самокаты, однако к следующему летнему сезону в аренду можно будет взять и электросамокат.

Отметим, Петербург стал третьим городом для прокатной компании Samocat Sharing. В настоящее время сервис работает в Москве и Новосибирске. Компания планирует также запустить станции в Краснодаре, Сочи и других российских городах.

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