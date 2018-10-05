В Петербурге снова прорвало трубу Это второй прорыв трубы за день

В Петербурге, в Калининском районе, прорвало трубу. Об этом в пятницу сообщают очевидцы в соцсетях.

Трубу прорвало в одном из дворов на Гжатсткой улице. Из-за коммунальной аварии водой затопило всю дорогу во дворе.

Напомним, в этот же день трубу прорвало на Комендантском проспекте. Авария произошла у дома №24. Пострадавших в зоне прорыва не было. Отметим, на этой неделе председатель комитета по энергетике Андрей Бондарчук сообщал, что 45% труб «Теплосети» в городе уже отработали свой нормативный срок годности.