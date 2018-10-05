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05.10.18 / 11:35 Новости / Петербург и Ленобласть

На Комендантском проспекте в Петербурге прорвало трубу

Авария произошла у дома №24

фото: vk.com/ДТП и ЧП

В Петербурге на Комендантском проспекте прорвало трубу. Об этом в пятницу сообщают очевидцы в социальных сетях.

Авария произошла у дома №24, корпус 3. На место инцидента выехали сотрудники теплоэнергетических предприятий. Пострадавших в зоне прорыва нет.

Напомним, ранее председатель комитета по энергетике Андрей Бондарчук сообщал, что в Петербурге отработали свой нормативный срок примерно 45% труб АО «Теплосети».  На 2019 год, по его словам, запланирован ввод 19 км новых теплосетей. Из городского бюджета на ввод готовы дополнительно выделить 1,5 млрд рублей. Это позволит увеличить объем ввода до 40 км.

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