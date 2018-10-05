В зимнем сезоне «Пулково» планирует открыть 6-10 новых направлений В частности, три откроет "Победа"

В зимнем сезоне 2018/2019 петербургский аэропорт «Пулково» собирается открыть 6-10 новых направлений. Об этом в пятницу рассказал гендиректор ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» (управляющая компания «Пулково») Владимир Якушев, передает корреспондент АБН.

«Мы планируем открыть шесть, а может быть восемь или десять новых направлений», — сказал Якушев. Среди подтвержденных маршрутов — Дрезден, Стамбул, Навои, Аликанте, Лондон и Бергамо.

В частности, три новых направления из «Пулково» намерена открыть «Победа». Также в этом процессе активно участвуют авиакомпании S7, Nordavia и «Уральские авиалинии», уточнил Якушев.

По итогам 2017 года, регулярные рейсы из «Пулково» выполняли 72 авиакомпании по 155 направлениям. Самыми популярными российскими направлениями в прошлом году стали Москва, Сочи и Симферополь. В тройке лидеров международных направлений — Анталья, Франкфурт-на-Майне и Париж.