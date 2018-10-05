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05.10.18 / 11:22 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

С начала года в «Пулково» открылось 17 новых направлений

Среди лидеров - "Победа" и S7

Фото АБН

С начала 2018 года в «Пулково» было открыто 17 новых направлений, из которых 12 — международные. Об этом в пятницу рассказал Владимир Якушев, гендиректор ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» (управляющая компания «Пулково»), передает корреспондент АБН.
Он отметил, что среди лидеров по этому показателю — авиакомпания «Победа», которая открыла четыре новых направления в «Пулково», и S7 с двумя новыми направлениями. «Надеюсь, что этот тренд продолжится», — отметил Якушев.

Добавим, за январь-август 2018 года пассажиропоток «Пулково» составил около 12,15 млн человек. Год к году показатель вырос на 11,1%. Наиболее востребованными направлениями по России стали Москва, Симферополь, Сочи. На международных направлениях среди лидеров Анталья, Франкфурт-на-Майне и Минск.

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