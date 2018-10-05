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05.10.18 / 19:31 Новости / Россия и мир / Экономика

«Росстур» собирается прекратить туроператорскую деятельность

И продолжить работать как агент

Компания «Росстур» собирается прекратить деятельность как туристический оператор. Об этом в в пятницу сообщили в Российской союзе туриндустрии.

Компания подтвердила союзу, что у нее нет средств на оперативное погашение задолженность, а туристы не смогут отправиться на отдых. При этом в самом «Росстуре» акцентируют внимание на том, что компания позиционировала себя как центр бронирования, и через нее бронирования осуществляли другие агентства у крупных туроператоров. Компания планирует прекратить работу как туроператор, а не как турагентство, отметили в «Росстуре», пишет «Интерфакс».

Напомним, накануне туроператоры «Пегас Туристик», Coral Travel, Sunmar и «Интурист» приостановили сотрудничество с «Росстуром» из-за долгов компании. В настоящий мjмент происходит уход проблемных туроператоров с рынка. Среди них есть и крупные игроки – так, в сентябре официально объявила о прекращении работы компания «Натали Турс». С июлz закончил деятельность туроператорs «Аврора БГ», Intravel Stoleshniki, «Фонд мира», «Веди Тур Элит», «Данко» и «Матрешка Тур».

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