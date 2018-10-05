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05.10.18 / 12:15 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Большинство клиентов Сбербанка на Северо-Западе используют автоплатеж для отплаты сотовой связи

Для оплаты ЖКХ его используют 32% клиентов

В Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк» 45% клиентов используют автоплатеж для оплаты сотовой связи. ОБ этом в компании сообщили в пятницу.

Общее число подписок на сервис «Автоплатеж» составило 5,9 млн. Для оплаты ЖКХ его используют 32% клиентов, а для оплаты штрафов ГИБДД и налогов – 5%.

Отметим, всего в системе Сбербанка сервисом пользуются более 35 млн человек, а число активных подписок уже превысило 50 млн. Сервис «Автоплатеж» внедрили в 2011 году. Он позволяет автоматически перечислять средства на оплату счетов, коммунальные услуги, услуги связи, интернет, кредиты другие платежи.

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