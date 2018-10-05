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05.10.18 / 16:31 Новости / Россия и мир / Экономика

Силуанов заявил о возможности присоединения России к европейскому аналогу SWIFT

Это будет ответом на санкции США

Фото АБН

Министр финансов Антон Силуанов заявил о возможности присоединения России к европейскому аналогу SWIFT. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Россия 24».

Министр отметил, что «прошла информация о создании такой системы». Она будет использоваться для расчетов только среди европейских банков и финансовых институтов, заявил Силуанов. Он уточнил, что это будет выходом из вводимых США ограничений на деятельность предприятий и финансовых институтов.

Отметим, накануне Силуанов сообщил о внесении плана по дедолларизации экономики России в правительство. Он уточнил, что власти не намерены запрещать использование американской валюты. План предусматривает введение стимулирующих мер. Документ рассчитан на период до 2024 года.

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