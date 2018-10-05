Выспавшийся Полтавченко ни о чем не жалеет

Брифинги губернатора Георгия Полтавченко случались нечасто. В пятницу состоялся последний, в ходе которого экс-глава города прокомментировал кривотолки о конфликте со спикером ЗакСобрания, пообещал проголосовать за своего преемника и отказался назвать разгон протестующих против пенсионной реформы разгоном.

Брифинг теперь уже бывшего главы города длился 12 минут. Обошлись без вступительного слова — сразу к вопросам. Сперва Георгия Полтавченко попросили прокомментировать его же высказывание, сделанное часом ранее. Представляя сотрудникам Смольного своего преемника Александра Беглова, Полтавченко выразил уверенность, что тот не допустит в городе политической «клоунады» и «буффонады» (очевидно, намекая на возможное участие в выборах Ксении Собчак). Начал экс-губернатор с семантики («По-моему, это очень понятные слова — и клоунада, и буффонада»), а продолжил риторикой. «Санкт-Петербург очень культурный город, город прекрасных традиций, и политических, и человеческих. Он не терпит таких вещей. Уверен, новый врио губернатора продолжит эти традиции», — сказал Полтавченко. Тут же, отвечая на вопрос о предстоящих выборах, пообещал проголосовать за Беглова. Будет ли тот выдвигаться, экс-губернатор не знает, но он, Полтавченко, этого хочет.

Спросили экс-градоначальника и о его чувствах. Тут нашлось место словам о большой ответственности, которую налагал на него пост губернатора, и о занятости. Но главное — у Полтавченко есть чувство благодарности к коллегам и жителям, которые его поддерживали. И от журналистов чувствовал он поддержку время от времени, «правда, не от всех», добавил Полтавченко (к ним ему еще предстояло вернуться).

А потом экс-губернатор подчеркнул, что результаты его службы видны. Они всегда будут видны в Петербурге, «в его улицах, домах, кварталах, промышленности». В этом заслуга коллектива администрации, с которым расставаться грустно, признался Полтавченко. Но, несмотря на тоску разлуки и профессионализм служащих Смольного, новый глава совета директоров ОСК пообещал на судоверфи никого специально не переманивать.

Говоря о проблемах и задачах, которые стоят перед его преемником (помимо пресечения буффонады), Полтавченко высказал мнение, что все текущие проекты типа «Аэроэкспресса» или строительства мусоросжигающего завода в Каменке (против которого воюют жители) Беглов реализует, потому что «городу они нужны». Ну а ближайшее для врио губернатора — подготовка к зиме. Ведь нельзя же забывать про климатические условия города, напомнил Полтавченко.

Добавил в брифинг «человечинки» вопрос о том, что же уходящий губернатор сделает в ближайшее время, и не для города, не для ОСК, а для себя (любимого).

«Я уже себе позволил сегодня… Может, это несколько обыденно, но я позволил себе поспать на один час больше. Я сегодня встал не в шесть часов утра, а в семь», — разоткровенничался Полтавченко.

На этой ноте бессменный глава пресс-службы губернатора (кстати, доставшийся ему в наследство от Валентины Матвиенко) Андрей Кибитов попытался брифинг закончить. Не вышло, и трогательное прощание обернулось вопросом о разгоне митинга против пенсионной реформы 9 сентября. Коллега назвал разгон «довольно жестоким». Отвечавший Георгий Полтавченко назвал его не разгоном.

«Ну, во-первых, разгона не было. Были абсолютно законные и легитимные (то есть законные — АБН) действия правоохранительных органов по пресечению правонарушений, связанных с нарушением правил дорожного движения. Вот так я и прокомментирую», — прокомментировал экс-губернатор.

Далее Полтавченко пришлось, наконец, ответить на вопрос о конфликте («проблемах во взаимопонимании») со спикером Законодательного Собрания и оным в целом. «Я таких проблем не вижу. Думаю, вы все со мною согласитесь, что все законодательные инициативы, которые представлял город, поддерживались. Мы работали (и работаем) очень конструктивно с председателем ЗакСобрания Вячеславом Серафимовичем Макаровым. Как вам известно, у нас добрые, почти товарищеские, да, можно сказать, товарищеские отношения. Мы даже с ним вместе спортом занимаемся. И уверен, что такие же отношения будут складываться между Александром Дмитриевичем [Бегловым] и Законодательным Собранием», — сказал Полтавченко.

Конфликт законодательной и исполнительной власти в ходе второго срока губернатора Полтавченко был одной из самых обсуждаемых тем, а политологами он считался большой проблемой администрации Петербурга (так называемый «раскол элит»). Может быть, поэтому уходящего градоначальника сразу спросили, о чем он «больше всего жалеет». В том, что ему точно есть о чем жалеть, коллега был, по-видимому, уверен. Но нет.

«Ни о чем не жалею. Честно говорю: для меня семь лет пролетели как один миг. Вы же взрослые люди, знаете. Когда нечем заниматься или занимаешься нелюбимым делом, или работаешь в коллективе, который тебе не нравится, минуты кажутся часами, а часы — годами. У меня — наоборот», — заверил Полтавченко.

Его спросили о будущей работе (будет ли там год за час, или наоборот?) и о том, когда же Полтавченко к ней приступит. «На следующей неделе». «С понедельника?» «Нет». И тут же, отвечая на вопросы о планах в новой должности: «Планов у меня нет, потому что я уже приступил, мягко говоря, к работе, в каком плане… Я сейчас очень внимательно изучаю все, что имеется в соответствующих источниках информации по «Об… Объединенной… эээ судостроительной корпорации». Это главное. Надо вникнуть».

В завершение брифинга Георгий Полтавченко поблагодарил журналистов за работу, «особенно тех, кто всегда был объективен. Именно объективен. Ну а тем, кто не был объективен, я все прощаю».

«Мы вам тоже все прощаем», — тихо раздалось вслед.

Василий Романов / АБН

P.S.

Новый врио губернатора Александр Беглов с прессой общаться в пятницу не стал. «Давайте решать проблемы по мере их поступления», — отреагировала на недоумение журналистов одна из сотрудниц Смольного. Даже у Георгия Полтавченко в его первый день в Смольном в 2011 году брифинг был. Такое сопоставление не вселило оптимизма в сотрудников некоторых СМИ: они убеждены, что подходы пресс-службы Смольного надо менять (а возможно, и ее руководство).