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05.10.18 / 11:25 Новости / Петербург и Ленобласть / Политика

Беглов назвал важнейшей задачей отношения с ЗакСом

Разногласия возможны по отдельным вопросам

Фото АБН

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов назвал важнейшей задачей выстраивание отношений с Законодательным Собранием. Он выступил перед сотрудниками Смольного в пятницу, передает корреспондент АБН.

Беглов сказал, что отношения между парламентом и правительством должны быть партнерскими, поскольку это «два крыла власти». Разногласия возможны по отдельным вопросам, допустил врио градоначальника.

Отметим, последние несколько лет пресса писала о скрытом конфликте между Законодательные Собранием и правительством. Разногласия касались, в частности, назначения глав районов, формирования избирательных комиссий. При этом спикер парламента Вячеслав Макаров публично всегда положительно отзывался о губернаторе Георгии Полтавченко. На протяжении последнего полугода он выражал уверенность, что Полтавченко успешно переизберется в 2019 году на новый срок, поскольку обладает «уникальной суммой личностных качеств». В минувшую среду, в день отставки Полтавченко, Макаров отказался комментировать слухи об уходе губернатора.

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