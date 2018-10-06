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06.10.18 / 13:12 Новости / Петербург и Ленобласть / Политика

Беглов поздравил с юбилеем экс-гендира «Водоканала» Кармазинова

Ему исполнилось 75 лет

Коллаж АБН

Временно исполняющий обязанности Губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил с юбилеем бывшего генерального директора ГУП «Водоканал» Феликса Кармазинова. Об этом пресс-служба губернатора Петербурга сообщила в субботу.

Беглов заявил: «За годы подвижнического служения Ленинграду-Санкт-Петербургу Вы внесли большой вклад в развитие городского хозяйства, продвижение крупных инфраструктурных проектов». Временный глава города отметил, что Карамзинов является исключительным профессионалом и может эффективно решать самые сложные задачи.

Отметим, Кармазинову исполнилось 75 лет. Он был главой «Водоканала» с 1987 года. Напомним, Беглов стал временно исполняющий обязанности губернатора в среду. Накануне он заявил, что сначала займется вопросами ЖКХ.

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