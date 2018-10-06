Все новости

06.10.18 / 18:01 Новости / Россия и мир / Экономика

«Газпром энергохолдинг» и «Т Плюс» намерены завершить оценку активов до конца года

Для слияния

фото: info-pro.ru

«Газпром энергохолдинг» и «Т Плюс» намерены завершить оценку активов до конца года. Об этом в субботу сообщил председатель группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг.

Переговоры еще не начались, передает «Прайм» слова Вексельберга. Он отмтеид, что оценка активов должна завершиться в ближайшее время.

Отметим, «Т Плюс» входит в ГК «Ренова». В сентябре Вексельберг снизил долю в «Т Плюс» до 39,59%. Стороны обсуждали возможность слияния с весны. Накануне «Газпром энергохолдинг» сообщил о желании получить контрольный пакет в «Т Плюс».

Метки: , , ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

110 SQL queries done. Page generation took 0,155 seconds.