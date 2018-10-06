«Газпром энергохолдинг» и «Т Плюс» намерены завершить оценку активов до конца года Для слияния

«Газпром энергохолдинг» и «Т Плюс» намерены завершить оценку активов до конца года. Об этом в субботу сообщил председатель группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг.

Переговоры еще не начались, передает «Прайм» слова Вексельберга. Он отмтеид, что оценка активов должна завершиться в ближайшее время.

Отметим, «Т Плюс» входит в ГК «Ренова». В сентябре Вексельберг снизил долю в «Т Плюс» до 39,59%. Стороны обсуждали возможность слияния с весны. Накануне «Газпром энергохолдинг» сообщил о желании получить контрольный пакет в «Т Плюс».