Картина британского художника Banksy самоуничтожилась сразу после продажи за $1,4 млн Она прошла через измельчитель

Картина британского художника Banksy самоуничтожилась сразу после продажи за $1,4 млн. Об этом в субботу сообщил аукционный дом Sotheby’s.

Картина создана акриловыми спрей-красками на холсте. Она изображала девочку, которая тянется к воздушному шару в форме сердца. В раме картины находится шредер – измельчитель бумаги. Полотно начало проходить через шредер, когда ведущий торгов стукнул молотком в знак продажи картины.

В Instagram-аккаунте художника появилась запись о произошедшем. Фото сопровождается подписью: «Идет, идет, прошла».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Going, going, gone… Публикация от Banksy (@banksy) 5 Окт 2018 в 6:45 PDT

Отметим, Banksy является британским андеграунд художников. Его настоящее имя неизвестно. Самая дорогая картина – «Борьба с вредителями». Ее продали за $1,9 млн.