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06.10.18 / 14:27 Новости / Общество / Россия и мир

Картина британского художника Banksy самоуничтожилась сразу после продажи за $1,4 млн

Она прошла через измельчитель

Фото Sotheby’s

Картина британского художника Banksy самоуничтожилась сразу после продажи за $1,4 млн. Об этом в субботу сообщил аукционный дом Sotheby’s.

Картина создана акриловыми спрей-красками на холсте. Она изображала девочку, которая тянется к воздушному шару в форме сердца. В раме картины находится шредер – измельчитель бумаги. Полотно начало проходить через шредер, когда ведущий торгов стукнул молотком в знак продажи картины.

В Instagram-аккаунте художника появилась запись о произошедшем. Фото сопровождается подписью: «Идет, идет, прошла».

 

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Going, going, gone…

Публикация от Banksy (@banksy)

Отметим, Banksy является британским андеграунд художников. Его настоящее имя неизвестно. Самая дорогая картина – «Борьба с вредителями». Ее продали за $1,9 млн.

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