Картина британского художника Banksy самоуничтожилась сразу после продажи за $1,4 млн. Об этом в субботу сообщил аукционный дом Sotheby’s.
Картина создана акриловыми спрей-красками на холсте. Она изображала девочку, которая тянется к воздушному шару в форме сердца. В раме картины находится шредер – измельчитель бумаги. Полотно начало проходить через шредер, когда ведущий торгов стукнул молотком в знак продажи картины.
В Instagram-аккаунте художника появилась запись о произошедшем. Фото сопровождается подписью: «Идет, идет, прошла».
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Отметим, Banksy является британским андеграунд художников. Его настоящее имя неизвестно. Самая дорогая картина – «Борьба с вредителями». Ее продали за $1,9 млн.
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