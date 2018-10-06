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06.10.18 / 20:00 Новости / Россия и мир / Экономика

«Сафмар» приостановил работу своей структуры «Моспромстрой девелопмент»

Из-за падения рынка

Группа «Сафмар» приостановил работу своей структуры «Моспромстрой девелопмент». Об этом в субботу сообщил совладелец группы Михаил Гуцериев.

Причина «заморозки» — падение рынка, передает РИА Новости слова Гуцериева. По его словам, у людей нет возможности покупать.

Отметим, «Моспромстрой девелопмент» создали в декабре прошлого года. У компании было два проекта. Это отель на Тверской улице и редевелопмент промзоны в Бибирево. В рамках последнего проекта компания планировала построить жилой комплекс.

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