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06.10.18 / 13:50 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В Петербурге открыли после реконструкции мемориал «Холм Славы»

Установлен новый монумент из гранита

Фото АБН

В Красносельском районе Петербурга открыли после реконструкции мемориальный комплекс «Холм Славы». Об этом в субботу сообщили в администрации губернатора города.

Мемориал установлен в память первой высадки Морского десанта на южном побережье Финского залива в годы Великой Отечественной войны. У мемориала заменили деревянный поклонный крест и установили новый монумент из гранита. Его создали на деньги местных жителей.

Отметим, мемориал установили в 2006 году. Он находится на Петергофском шоссе. Добавим, в настоящий момент идет подготовка к реставрации памятника Николая I. Его спрячут за креативным оформлением на время работ.

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