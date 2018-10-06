Принц Саудовской Аравии сообщил о планах вывести на биржу Saudi Aramco к 2021 году Планирует привлечь $2 трлн

Принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд сообщил о планах вывести на биржу Saudi Aramco к 2021 году. Соответствующее заявление он сделал в интервью.

Принц надеется на размещение в конце 2020 года или начале 2021 года, передает Bloomberg. Мухаммед бен Салман Аль Сауд отметил, что рассчитывает на оценку компании в $2 трлн. Он не сообщил о причине задержки листинга.

Напомним, ранее Саудовская Аравия не стала проводить размещение Saudi Aramco. Причина – мнение, что размещение негативно скажется на стране. Добавим, Saudi Aramco лишили бессрочной монополии на добычу нефти. Срок действия монопольного права сократили до 40 лет.