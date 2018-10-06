Режиссер Звягинцев намерен снять фильм о блокадном Ленинграде «Показать человека в условиях ужаса войны»

Режиссер Андрей Звягинцев намерен снять фильм о блокадном Ленинграде. Об этом он сказал в пятницу на встрече с петербургскими зрителями в кинотеатре «Родина».

Звягинцев планирует снять фильм о Великой Отечественной войне, передает 78.ru. По планам режиссера, фильм будет состоять из трех частей. Одна из них будет посвящена блокадному Ленинграду.

Звягинцев отметил, что батальных сцен в фильме не будет. Он расскажет простые человеческие истории. «Цель — показать, что в войне нет ничего героического, это ад и ужас! Я хочу показать человека в условиях ужаса войны», — отметил режиссер.

Напомним, блокада Ленинграда длилась 872 дня. Она началась 8 сентября 1941 года до 27 января 1944 года. В настоящий момент в Петербурге планируют построить новый музей блокады Ленинграда. К юбилею в следующем году он будет готов не полностью.