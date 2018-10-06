Все новости

06.10.18 / 11:44 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Режиссер Звягинцев намерен снять фильм о блокадном Ленинграде

«Показать человека в условиях ужаса войны»

Фото Thibaulta Camusa / AP

Режиссер Андрей Звягинцев намерен снять фильм о блокадном Ленинграде. Об этом он сказал в пятницу на встрече с петербургскими зрителями в кинотеатре «Родина».

Звягинцев планирует снять фильм о Великой Отечественной войне, передает 78.ru. По планам режиссера, фильм будет состоять из трех частей. Одна из них будет посвящена блокадному Ленинграду.

Звягинцев отметил, что батальных сцен в фильме не будет. Он расскажет простые человеческие истории. «Цель — показать, что в войне нет ничего героического, это ад и ужас! Я хочу показать человека в условиях ужаса войны», — отметил режиссер.

Напомним, блокада Ленинграда длилась 872 дня. Она началась 8 сентября 1941 года до 27 января 1944 года. В настоящий момент в Петербурге планируют построить новый музей блокады Ленинграда. К юбилею в следующем году он будет готов не полностью.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

112 SQL queries done. Page generation took 0,140 seconds.