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07.10.18 / 19:18 Новости / Петербург и Ленобласть

У Соловецкого камня в Петербурге почтили память Анны Политковской

Журналист была убита 12 лет назад в Москве

У Соловецкого камня в Петербурге почтили память журналиста «Новой газеты» Анны Политковской, которая была убита в Москве 12 лет назад. Мероприятие прошло в воскресенье.

По оценкам депутата Законодательного собрания Петербурга Бориса Вишневского, который участвовал в мероприятии, оно собрало около 50 человек. Он добавил, что на акции присутствовали уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов и глава псковского «Яблока» Лев Шлосберг.

Напомним, Анна Политковская была застрелена 7 октября 2006 года в подъезде своего дома. В 2014 году обвинение в совершении преступления предъявили Лом-Али Гайтукаеву, Рустаму, Джабраилу и Ибрагиму Махмудовым и Сергею Хаджикурбанову. Гайкутаева и Хаджикурбанова признали организаторами, Махмудовых — исполнителями. Заказчик не найден. Летом прошлого года Лом-Али Гайтукаев скончался в колонии.

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