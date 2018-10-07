Все новости

07.10.18 / 12:53 Новости / Россия и мир / Экономика

Гуцериев: Цена нефти в $60-70 за баррель была бы комфортной для «Русснефти»

Компания адаптируется к любой ситуации

Комфортным уровнем для «Русснефти» была бы цена в $60-70 за баррель. Об этом накануне рассказал совладелец компании Михаил Гуцериев.

«Кто может знать, какая будет цена. Но надеемся, хотя бы 60-70 [долларов за баррель]. Сейчас 85, слава Богу», — цитирует Гуцериева ТАСС. Он напомнил, что недавно баррель нефти стоил около $40, однако компания может адаптироваться к каждой ситуации.

Бизнесмен также добавил, что к концу 2019 года добыча нефти на всех добывающих активах группы «Сафмар» достигнет 19 млн тонн. В их число входят «Русснефть», «Нефтиса» и «Фортеинвест».

Добавим, цены на нефть на этой неделе поползли вверх. Нефть Brent впервые с 2014 года преодолела отметку в $86 за баррель. Нефть WTI торговалась выше $76 за баррель.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

109 SQL queries done. Page generation took 0,153 seconds.