Гуцериев: Цена нефти в $60-70 за баррель была бы комфортной для «Русснефти» Компания адаптируется к любой ситуации

Комфортным уровнем для «Русснефти» была бы цена в $60-70 за баррель. Об этом накануне рассказал совладелец компании Михаил Гуцериев.

«Кто может знать, какая будет цена. Но надеемся, хотя бы 60-70 [долларов за баррель]. Сейчас 85, слава Богу», — цитирует Гуцериева ТАСС. Он напомнил, что недавно баррель нефти стоил около $40, однако компания может адаптироваться к каждой ситуации.

Бизнесмен также добавил, что к концу 2019 года добыча нефти на всех добывающих активах группы «Сафмар» достигнет 19 млн тонн. В их число входят «Русснефть», «Нефтиса» и «Фортеинвест».

Добавим, цены на нефть на этой неделе поползли вверх. Нефть Brent впервые с 2014 года преодолела отметку в $86 за баррель. Нефть WTI торговалась выше $76 за баррель.