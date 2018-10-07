Специалисты ИТМО выявили высокое содержание мышьяка и фенола в реке Новая Ранее в водоеме массово гибли утки

Специалисты Университета ИТМО провели исследование экологического состояния реки Новая в Петербурге и выяснили, что 12 из 28 показателей химического загрязнения воды превышают установленные предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ. Результаты исследования в воскресенье обнародовало движение «Красивый Петербург».

В частности, специалисты обнаружили высокое содержание мышьяка и фенола. Кроме того, экспертиза воды на участке реки в Ульянке показала превышение показателей общего микробного числа – в 100 раз, показателя общих колиформных бактерий – в 600 раз, а термотолерантных колиформных бактерий — в 6 тыс. раз.

Добавим, река Новая попала в новостные ленты летом этого года. Горожане заметили, что в водоеме массово гибнуть утки. В результате комитете по природопользованию Петербурга решил заключить госконтракт на оздоровление реки. Ранее региональный Роспотребнадзор предписал аэропорту «Пулково» устранить нарушения, связанные с загрязнением реки Новая. Ведомство оценило нанесенный водоему ущерб в 100 млн рублей.